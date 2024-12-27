В МИД анонсировали назначение новых послов и объяснили, почему происходит ротация

В МИД заявили, что назначение новых послов состоится «достаточно скоро».

Фото: МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украине необходимо обновление дипломатической службы, поэтому готовят новые назначения послов в иностранные государства. Об этом он сказал на брифинге, пишет «Суспільне».

Он сообщил, что Президент Владимир Зеленский отмечал, что нужно обновление и новая энергия дипломатической службы и дипломатического корпуса.

«В рамках этого происходит где-то ротация, где-то замена послов. Министр тоже отмечал, когда пришел на должность, что обновит руководящий состав министерства. Он это сделал. Обновит ряд процессов внутри министерства и, конечно, эта волна не может не затронуть и зарубежные дипломатические учреждения», — сказал спикер.

Тихий добавил, что часть решений уже была официально объявлена ​​на сайте Президента.

«МИД спросят, почему не заполнены должности послов в той или иной стране. И это легитимная критика. Мы абсолютно ее воспринимаем, потому что действительно позиции послов должны быть заполнены. Особенно когда речь идет о важных стратегических странах. Часть решений уже была официально объявлена. Остальные решения также будут объявлены. Часть из них достаточно скоро», – сказал он.

Также представитель МИД добавил, что в Украине «далеко не самый высокий процент политических назначений».

«Если посмотреть на американских дипломатов, то там процент этих гораздо выше. И, в общем-то, это нормальная практика, действительно, заполнять именно посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому считаем, что этот подбор людей эффективен и будем оценивать по результатам», – сказал Тихий.

Ранее Владимир Зеленский уволил Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в КНР.

Кроме того, Президент Украины назначил новых послов в шести странах.

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