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У МЗС анонсували призначення нових послів та пояснили, чому відбувається ротація

13:36, 27 грудня 2024
У МЗС заявили, що призначення нових послів відбудеться «достатньо скоро».
У МЗС анонсували призначення нових послів та пояснили, чому відбувається ротація
Фото: МЗС України
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Спікер МЗС Георгій Тихий заявив, що Україні потрібне оновлення дипломатичної служби, тому готують нові призначення послів в іноземні держави. Про це він сказав на брифінгу, пише «Суспільне».

Він повідомив, що Президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що потрібне оновлення і нова енергія дипломатичної служби та дипломатичного корпусу.

«В рамках цього відбувається десь ротація, десь заміна послів. Міністр теж наголошував, коли прийшов на посаду, що оновить керівний склад міністерства. Він це зробив. Оновить низку процесів в середині міністерства і, звісно, ця хвиля не може не торкнутися і закордонних дипломатичних установ», — сказав речник.

Тихий додав, що частина з рішень вже була офіційно оголошена на сайті Президента.

«МЗС спитають, чому не заповнені посади послів в тій чи іншій країні. І це легітимна критика. Ми абсолютно її сприймаємо, бо дійсно позиції послів мають бути заповнені. Особливо, коли йдеться про важливі стратегічні країни. Частина з рішень вже була офіційно оголошена. Інші рішення також будуть оголошені. Частина з них достатньо скоро», — сказав він.

Також речник МЗС додав, що в Україні «далеко не найвищий відсоток політичних призначень».

«Якщо подивитись на американських дипломатів, то там відсоток цих набагато вищий. І, загалом, це нормальна практика, дійсно, заповнювати саме посольські посади політичними призначеннями, якщо люди здатні впоратися з цією роботою. Тому вважаємо, що цей підбір людей ефективний і будемо оцінювати за результатами», — сказав Тихий.

Раніше ми писали що Володимир Зеленський звільнив Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР.

Також Президент України призначив нових послів у шести країнах.

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МЗС Володимир Зеленський

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