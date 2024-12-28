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У Києві через ярмарки змінять рух автобуси та тролейбуси

07:54, 28 грудня 2024
Продовольчі ярмарки перекроять рух транспорту в столиці.
У Києві через ярмарки змінять рух автобуси та тролейбуси
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У суботу, 28 грудня, через проведення продовольчих ярмарків у столиці кілька автобусних маршрутів і тролейбус №34 курсуватимуть зі зміненими схемами руху. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зміни діятимуть з початку руху транспорту до завершення ярмарків на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській і Академіка Шалімова.

Маршрути транспорту на час змін:

  • Автобус №2: до вул. Шолуденка — від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за звичайним маршрутом, далі — бульв. Вацлава Гавела, вул. Гарматна, просп. Берестейський до вул. Шолуденка; у зворотному напрямку — за власним маршрутом.
  • Автобус №39: до вул. Ракетної — через просп. Голосіївський, просп. Науки, вул. Лисогірську до розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною; у зворотному напрямку — за звичайним маршрутом.
  • Автобус №98: маршрут включає вул. Радунську, вул. Будищанську, вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона), вул. Олександри Екстер, просп. Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря, вул. Пухівську до ТЕЦ-6.
  • Автобус №110: у напрямку до ст. м. «Площа Українських Героїв» — через вул. Радунську, вул. Градинську, вул. Оноре де Бальзака (парна сторона; у зворотному напрямку — непарна сторона), вул. Олександри Екстер, просп. Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря, вул. Миколи Закревського, далі — за власним маршрутом.
  • Тролейбус №34: від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

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Київ транспорт

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