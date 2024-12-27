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Недостаточное кадровое обеспечение и отсутствие надлежащих помещений Счетная палата впервые провела аудит ВАКС

11:12, 27 декабря 2024
Счетная палата отметила, что правительство не обеспечило ВАКС надлежащими помещениями.
Недостаточное кадровое обеспечение и отсутствие надлежащих помещений Счетная палата впервые провела аудит ВАКС
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Счетная палата сообщила, что впервые провела аудит Высшего антикоррупционного суда.

В отчете по результатам аудита соответствия по теме «Обеспечение деятельности Высшего антикоррупционного суда» говорится, что ВАКС с начала своей деятельности в 2019 году должным образом обеспечивал осуществление судопроизводства. В то же время, ряд факторов, в частности недостаточное кадровое обеспечение и отсутствие надлежащих помещений, негативно влияли на эффективность его работы.

 Ответственный – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Счетная палата исследовала следующие вопросы: какие предпосылки создания и функционирования ВАКС, в какой степени он выполняет задачи по осуществлению судопроизводства и сколько обеспечен финансовыми, материально-техническими и кадровыми ресурсами.

Аудит включает 2019–2023 годы и 9 месяцев 2024 года, а по отдельным вопросам – более длительный период.

Здійснення судочинства 

За п’ять років ВАКС розглянув понад 46 тис. справ та матеріалів у першій інстанції та 4,7 тис. – в апеляційній, проте значна частина справ залишається нерозглянутою понад рік. Так,  за період 2020 – І півріччя 2024 року у першій інстанції цей показник становить 35–49%, в апеляційній – 3–16 %. Крім того, у першій інстанції станом на І півріччя 2024 року було 10 справ, розгляд яких триває понад три роки.

Затягування розгляду справ спричинено кадровим дефіцитом, нормативними обмеженнями та об’єктивними факторами такими, як пандемія COVID-19 та воєнний стан. 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

Результати аудиту свідчать, що рівень фінансового забезпечення ВАКС протягом періоду, охопленого аудитом, поступово зростав. У 2024 році показник забезпечення досяг 99 %, що дало змогу ефективно виконувати завдання та реалізовувати повноваження. За 2019– 2023 роки та 9 місяців 2024 року ВАКС використав 1,64 млрд грн бюджетних коштів, з яких 88 % спрямували на оплату праці та нарахування. Водночас обмеження суддівської винагороди, встановлені у державному бюджеті з 2020 року, призводять до вимушених додаткових виплат ВАКС на компенсацію суддям недоплаченої їм винагороди на підставі судових рішень.

Уряд не забезпечив ВАКС належними приміщеннями. Будівлі, в яких працюють судді та співробітники апарату, не відповідають державним будівельним нормам і створюють перешкоди для виконання судом своїх повноважень. Так, на час проведення аудиту судді та працівники апарату суду розміщувалися в трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. Четверте приміщення ВАКС є непридатним для використання та потребує реконструкції.

Завдяки міжнародній технічній допомозі та закупівлям, здійсненим ВАКС, вдалося облаштувати робочі місця, зали судових засідань і забезпечити працівників сучасною технікою.

Автоматизація процесів судочинства шляхом впровадження у ВАКС підсистем ЄСІТС та інтеграції системи досудового розслідування «іКейс» є кроком до підвищення ефективності судових процесів. Водночас недоліки у цих системах знижують оперативність розгляду справ.

Кадрове забезпечення

Однією з ключових проблем ВАКС є недостатня кількість суддів. Фактично здійснюють правосуддя лише 37 суддів,  хоча  штатна  чисельність — 63. Це та   тривалі конкурси на зайняття вакантних посад призводить до збільшення часу розгляду справ та накопичення незавершених проваджень.

Аудитори наголошують, що така ситуація створює ризик невиконання плану Ukraine Facility, яким, зокрема,  передбачено збільшити в І кварталі 2025 року штатну чисельність суддів ВАКС на 60 %,  апарату – на 40 %.

Відсутність затвердженої стратегії розвитку ВАКС не дає змоги  визначати довгострокові пріоритети та вчасно реагувати на  виклики сьогодення.

«Вважаємо, що нам вдалося провести цей аудит із повагою до повноважень судової гілки влади, а також  порадити об’єктові контролю, що можна покращити в його роботі. Рахункова палата не є каральним чи наглядовим органом. Ми надаємо рекомендації, щоб об’єкт контролю міг самостійно обрати шляхи для вдосконалення», – зауважив Кирило Клименко.

Рекомендації Рахункової палати:

-  укомплектованість штату суддів і персоналу;

-  поліпшення умов праці;

-  удосконалення ІТ-рішень для прискорення судочинства;

-  розроблення стратегії розвитку ВАКС;

-  виконання заходів Державної антикорупційної програми, що спрямовані на вдосконалення правосуддя через впровадження нових механізмів боротьби з корупцією.

Присутня на засіданні Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зауважила, що цей аудит був прикладом ефективної взаємодії Рахункової палати та об’єкта контролю, а також наголосила, що ВАКС впроваджуватиме надані рекомендації.

Звіт та рішення Рахункової палати будуть надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Національному агентству з питань запобігання корупції, об’єктові контролю та оприлюднені на офіційному вебсайті інституції.

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