Во Львовской области суд оштрафовал женщину, сын которой пропустил более 100 уроков

За месяц парень пропустил 112 уроков без уважительных причин.

Во Львовской области суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сын которой за один месяц пропустил более 100 уроков. Постановление по делу №459/3283/24 обнародовал Червоноградский городской суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что сын женщины, который учится в Червоноградской гимназии №5, за ноябрь 2024 пропустил 112 уроков без уважительных причин.

Обвиняемая в суд не явилась, зато подала заявление о рассмотрении дела в его отсутствии, указав, что вину признает.

Суд признал виновной женщину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.184 КУоАП (Невыполнение родительских обязанностей) и оштрафовал ее на 1700 грн. Также женщина должна оплатить судебный сбор в размере 605,60 грн. уплаченный не позднее, чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления о наложении штрафа.

Постановление может быть подана апелляция в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

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