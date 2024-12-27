На Львівщині суд оштрафував жінку, син якої пропустив понад 100 уроків

За місяць хлопець пропустив 112 уроків без поважних причин.

На Львівщині суд визнав жінку винуватою у неналежному виконанні батьківських обов’язків, син якої за один місяць пропустив понад 100 уроків. Постанову у справі № 459/3283/24 оприлюднив Червоноградський міський суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що син жінки, який навчається у Червоноградській гімназії №5, за листопад 2024 року пропустив 112 уроків без поважних причин.

Обвинувачена до суду не з’явилася, натомість подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вказавши, що вину визнає.

Суд визнав винуватою жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.184 КУпАП (Невиконання батьківських обов'язків) та оштрафував її на 1700 грн. Також жінка має сплатити на користь держави судовий збір у розмірі 605,60 грн. Штраф має бути сплачений не пізніше, як через п’ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу.

На постанову може бути подана апеляція протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.