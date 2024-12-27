Підготовка новобранців до участі в бойових діях триватиме 2 місяці – Олександр Сирський

Олександр Сирський зазначив, що наразі працюють над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

В Україні працюють над створенням усіх умов для мінімум двомісячної підготовки новобранців до участі в бойових діях. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що провів нараду, в якій обговорив питання підготовки військовослужбовців за підсумками року. У роботі брали участь начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, заступник Головнокомандувача Олег Апостол, а також керівники структурних підрозділів Генерального штабу, командувачі різних видів і родів військ та командири окремих бойових частин.

«Наразі працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя та здоров'я наших воїнів», - сказав Головнокомандувач.

Сирський наголосив, що, згідно з його ухваленими рішеннями, вже є результати. Замість 30-денного навчання, яке було раніше, є перші «випуски» військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) протягом півтора місяця.

Після цього новобранці ще мають пройти курс новачка у військовій частині - 5-14 діб. Хоча, за словами Сирського, ця вимога не завжди дотримується в нинішніх умовах інтенсивних боїв.

«Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше ми писали, що військовослужбовці ЗСУ проходитимуть нові курси з виживання в екстремальних умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.