Подготовка новобранцев к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца – Александр Сырский

Александр Сырский отметил, что сейчас работают над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

В Украине работают над созданием всех условий для минимум двухмесячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что провел совещание, в котором обсудил вопросы подготовки военнослужащих по итогам года. В работе приняли участие начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, заместитель Главнокомандующего Олег Апостол, а также руководители структурных подразделений Генерального штаба, командующие разных видов и родов войск и командиры отдельных боевых частей.

«Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка – это прежде всего сохраненная жизнь и здоровье наших воинов», - сказал Главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что, согласно его принятым решениям, уже есть результаты. Вместо 30-дневной учебы, которая была раньше, есть первые «выпуски» военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку в течение полутора месяцев.

После этого новобранцы должны пройти курс новичка в воинской части - 5-14 суток. Хотя, по словам Сырского, это требование не всегда следует в нынешних условиях интенсивных боев.

«Обратил внимание на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою», – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут проходить новые курсы по выживанию в экстремальных условиях.

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