Суд расторг договор аренды земли в Пуще-Водице, где незаконно строили коттеджный городок

Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть общине города земельный участок в Оболонском районе.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу по расторжению договора аренды земли в Пуще-Водице, где незаконно строили коттеджный городок. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть общине города земельный участок в Оболонском районе столицы площадью 4 га. Кроме того, участок должен быть приведен в пригодное состояние - снести 13 объектов незавершенного строительства.

Прокуроры установили, что этот земельный участок был предоставлен частному предприятию в аренду на 10 лет для реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа в микрорайоне Пуща-Водица.

Однако арендатор свой долг по договору аренды не выполнил и вместо реконструкции ранее приобретенного детского оздоровительного лагеря строил на рекреационных землях клубный городок с 34 отдельными коттеджами.

«Учитывая эти нарушения, ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры заявили иск о расторжении договора аренды и возвращении земли городу. Иск прокуроров Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен полностью», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Оболонском районном суде г. Киева рассматривается обвинительный акт в отношении экс-руководителя общества, которое получило этот земельный участок для проведения реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа, а строил там коттеджный городок. Его обвиняют в мошенническом завладении землями рекреационного назначения площадью 4 га и стоимостью почти 27 млн ​​грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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