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«Северный поток» будет запущен через год, но он будет принадлежать американскому инвестору — президент Сербии Вучич

10:13, 27 декабря 2024
Рискну сделать прогноз: самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, — сказал президент Сербии Александр Вучич.
«Северный поток» будет запущен через год, но он будет принадлежать американскому инвестору — президент Сербии Вучич
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Через год будет запущен газопровод "Северный поток", газ будет поступать из России в Европу. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

Вучич добавил, что экономика Германии стала конкурентоспособной якобы благодаря "дешевому газу из России". Сейчас энергия в Европе дорогая, поэтому Берлину "срочно нужна более выгодная альтернатива", считает сербский лидер.

По мнению Вучича, не позднее чем через год российский газ снова начнет поступать в Европу. При этом прокачка будет осуществляться по "Северному потоку", который уже будет принадлежать американскому инвестору.

"Рискну сделать прогноз: самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и по трубопроводу газ будет поступать из России в Европу. Запомните мои слова. Один год до запуска "Северного потока". Запомните мои слова. Год до запуска "Северного потока", — отметил политик.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, американский инвестор Стивен Линч обратился к властям США о предоставлении ему разрешения на участие в торгах по покупке газопровода "Северный поток 2", когда он будет выставлен на аукцион. 

В феврале 2024 года Линч запросил у Минфина США разрешение на переговоры с субъектами, находящимися под санкциями. В письме Линча в Минфин говорится, что в январе 2025 года в процессе банкротства оператора "Северного потока" наступит срок для реструктуризации долга компании или ее ликвидации.

Линч считает, что после завершения войны в Украине "возникнет соблазн возобновить работу трубопровода, независимо от того, кому он принадлежит".

Напомним, что газопроводы "Северный поток" и их расширение – "Северный поток-2" проходят через Балтийское море в Германию. Их построили, чтобы РФ могла доставлять и продавать газ в Европу.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех нитей газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", невредимой осталась одна из труб "Северного потока-2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию.

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