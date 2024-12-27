«Північний потік» буде запущено через рік, але він належатиме американському інвестору — президент Сербії Вучич

Ризикну зробити прогноз: найпізніше через рік «Північний потік» належатиме американському інвестору, - сказав президент Сербії Олександр Вучич.

Через рік буде запущено газопровід "Північний потік", газ надходитиме з Росії до Європи. Таку заяву зробив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю Handelsblatt.

Вучич додав, що економіка Німеччини стала конкурентоспроможною нібито завдяки "дешевому газу з Росії". Зараз енергія в Європі дорога, тому Берліну "терміново потрібна вигідніша альтернатива", вважає сербський лідер.

На думку Вучича, не пізніше як через рік російський газ знову почне надходити до Європи. При цьому прокачування здійснюватиметься "Північним потоком", який вже належатиме американському інвестору.

"Ризикну зробити прогноз: найпізніше через рік "Північний потік" належатиме американському інвестору, і трубопроводом газ надходитиме з Росії до Європи. Запам'ятайте мої слова. Один рік до запуску "Північного потоку", - зазначив політик.

Як раніше повідомляла газета The Wall Street Journal, американський інвестор Стівен Лінч звернувся до влади США про надання йому дозволу на участь у торгах щодо купівлі газопроводу "Північний потік 2", коли його буде виставлено на аукціон.

У лютому 2024 року Лінч запросив у Мінфіну США дозвіл на переговори із суб'єктами, які перебувають під санкціями. У листі Лінча до Мінфіну йдеться, що в січні 2025 року в процесі банкрутства оператора "Північного потоку" настане термін для реструктуризації боргу компанії або її ліквідації.

Лінч вважає, що після завершення війни в Україні "виникне спокуса відновити роботу трубопроводу, незалежно від того, кому він належить".

Нагадаємо, що газопроводи "Північний потік" та їх розширення - "Північний потік-2" проходять через Балтійське море до Німеччини. Їх збудували, щоб РФ могла доставляти та продавати газ до Європи.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", неушкодженою залишилася одна з труб "Північного потоку-2". Цей газопровід не було запущено в експлуатацію.

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