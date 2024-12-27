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Суд розірвав договір оренди землі у Пущі-Водиці, де незаконно будували котеджне містечко

11:30, 27 грудня 2024
Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі.
Суд розірвав договір оренди землі у Пущі-Водиці, де незаконно будували котеджне містечко
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Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу щодо розірвання договору оренди землі у Пущі-Водиці, де незаконно будували котеджне містечко. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Відтак Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі столиці площею 4 га. Окрім того, ділянку мають привести у придатний стан - знести 13 об’єктів незавершеного будівництва.

Прокурори встановили, що згадана земельна ділянка була надана приватному підприємству в оренду на 10 років для реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу в мікрорайоні Пуща-Водиця.

Проте, орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав і замість реконструкції раніше придбаного дитячого оздоровчого табору, будував на рекреаційних землях клубне містечко з 34 окремими котеджами.

«Зважаючи на ці порушення, ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури заявили позов про розірвання договору оренди та повернення землі місту. Позов прокурорів Північним апеляційним господарським судом задоволено повністю», — йдеться у повідомленні.

На даний час в Оболонському районному суді м. Києва розглядається обвинувальний акт стосовно екскерівника товариства, яке отримало цю земельну ділянку для проведення реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу, а натомість будувало там котеджне містечко. Його обвинувачують у шахрайському заволодінні землями рекреаційного призначення площею 4 га та вартістю майже 27 млн грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

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