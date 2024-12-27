Суд розірвав договір оренди землі у Пущі-Водиці, де незаконно будували котеджне містечко

Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі.

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу щодо розірвання договору оренди землі у Пущі-Водиці, де незаконно будували котеджне містечко. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Відтак Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі столиці площею 4 га. Окрім того, ділянку мають привести у придатний стан - знести 13 об’єктів незавершеного будівництва.

Прокурори встановили, що згадана земельна ділянка була надана приватному підприємству в оренду на 10 років для реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу в мікрорайоні Пуща-Водиця.

Проте, орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав і замість реконструкції раніше придбаного дитячого оздоровчого табору, будував на рекреаційних землях клубне містечко з 34 окремими котеджами.

«Зважаючи на ці порушення, ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури заявили позов про розірвання договору оренди та повернення землі місту. Позов прокурорів Північним апеляційним господарським судом задоволено повністю», — йдеться у повідомленні.

На даний час в Оболонському районному суді м. Києва розглядається обвинувальний акт стосовно екскерівника товариства, яке отримало цю земельну ділянку для проведення реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу, а натомість будувало там котеджне містечко. Його обвинувачують у шахрайському заволодінні землями рекреаційного призначення площею 4 га та вартістю майже 27 млн грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.