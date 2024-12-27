Рахункова палата виявила недоліки в управлінні арештованими активами АРМА

Арештовані судами активи вартістю майже 40 мільярдів залишаються неприйнятими в управління.

Рахункова палата України повідомила, що провела аудит Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Перевірка охопила період за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року.

Було виявлено низку проблем, зокрема, відсутність достатнього правового поля та цілісної системи управління арештованими активами, а також неврегульованість взаємовідносин між АРМА й органами прокуратури та досудового розслідування.

«Аудит Рахункової палати виявив проблеми, що заважають ефективному управлінню арештованими активами, хоча й засвідчив наявність позитивних змін, що можуть стати фундаментом для подальших покращень у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у І півріччі 2024 року показники діяльності АРМА зростали порівняно з попередніми роками. Протягом 2022–2023 років та І півріччя 2024 року Агентством забезпечено надходження від: управління активами 0,4 млрд грн, управління грошовими коштами – 0,6 млрд грн, реалізації активів 1,6 млрд грн.

Було встановлено й недосконалість існуючих механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів та недоліки внутрішніх регламентних норм для дієвого моніторингу і контролю.

Аудитори також констатували, що управління арештованими активами здійснювалося в умовах неврегульованості взаємовідносин між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування на етапі передачі-прийняття активів. Також бракує інструментів для ефективної діяльності задля збереження/збільшення економічної вартості активів.

З понад 100 тис. судових ухвал про арешт майна лише 1% передбачав передачу в управління АРМА. Значна частина ухвал не виконується через відсутність нормативно врегульованої процедури передачі активів та недостатню взаємодію з органами прокуратури й досудового розслідування. За 549 ухвалами активи вартістю понад 39,4 млрд грн залишаються неприйнятими в управління, що свідчить про значні втрати для держави, йдеться у Звіті Рахункової палати.

Аудит виявив, що в Єдиному державному реєстрі активів відсутня повна інформація про активи, що призводить до викривлення даних про їхню вартість. Контроль за ефективністю управління переданими активами (за третиною договорів) призвело до недоотримання очікуваного результату від управління активами (економічної вигоди або прогнозованого доходу), розрахунково, в сумі 81,3 млн грн;

Також Агентство у 2022–2023 роках не володіло достатньою інформацією про ринкову вартість всіх проданих активів та оціночною вартістю за 61,3 % реалізованих активів. З цієї причини реалізація активів за чотирма ухвалами була нижчою за ринкову на 769,3 млн грн

Звернули увагу аудитори й на те, що прийняття в управління коштів у готівковій та безготівковій формах або банківському металі здійснюється без належного нормативно-правового забезпечення.

Щодо виявлених проблем діяльності, то аудитом було встановлено недостатність фінансового ресурсу, необхідного для забезпечення інституційної спроможності АРМА. Зокрема, у 2022-2024 роках Агентству було виділено 610,8 млн грн, що становить лише 56% потреби, що спричинило критичну плинність кадрів.

Під час проведення аудиту відбулася низка позитивних змін, зокрема – оновлення облікової політики АРМА, що дозволить відобразити активи на суму 51,5 млрд грн у бухгалтерському обліку.

Також було доопрацьовано систему менеджменту активів для автоматизації процесів управління та розроблено проєкт спільного наказу АРМА з Офісом генерального прокурора щодо налагодження взаємодії між Агентством та органами прокуратури, органами досудового розслідування при передачі-прийнятті активів.

Задля удосконалення процесу управління активами АРМА, Кабміну та Верховній Раді було надано низку рекомендацій, що стосуються, зокрема:

- розроблення стратегічних, програмних та планових документів у сфері управління активами;

- приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших органів, долучених до процесу управління активами, у відповідність із вимогами Закону № 772;

- врегулювання відносин АРМА з прокуратурою, органами досудового розслідування, іншими зацікавленими сторонами, іноземними органами при прийнятті в управління активів, в тому числі розташованих за кордоном;

- запровадження АРМА бухгалтерського обліку активів, автоматизованого управлінського обліку активів (розроблення відповідного програмного забезпечення);

- проведення інвентаризації всіх ухвал суду та активів, які мали бути прийняті в управління на їх виконання та звірки даних з Офісом Генерального прокурора;

- встановлення чітких та прозорих критеріїв конкурсного відбору оцінювачів та управителів активами;

- визначення типових договорів на управління активами та переліку витрат, понесених у зв’язку з управлінням ними;

- удосконалення процедур проведення електронних торгів щодо передачі в управління (реалізації) активів;

- встановлення чітких критеріїв і умов зниження вартості активів та мінімально допустимої величини вартості активів, які реалізуються на електронних аукціонах;

- удосконалення Положення про ЄДРА в частині процедур внесення до реєстру інформації та визначення повноважень і відповідальності інших учасників цього Процесу;

- доопрацювання ЄДРА відповідно до вимог Закону № 772 в частині забезпечення інформацією, необхідною для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо поводження з активами.

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