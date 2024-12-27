Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

ДТЭК усилил графики отключений света для Киевской области 27 декабря — новые часы

17:03, 27 декабря 2024
Обновлен график отключений света в Киевской области.
ДТЭК усилил графики отключений света для Киевской области 27 декабря — новые часы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вечером 27 декабря увеличили время отключения электроэнергии по графикам.

В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киевской области.

Как анонсировалось ранее, свет должны были выключаться по полочереди одновременно и только к 17:00. Однако сейчас графики ужесточились.

Новый график выглядит следующим образом:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Киевская область отключение света свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил перечень должностей военнослужащих, в частности, в СБУ, которые должны знать английский язык

На определенные должности военной службы можно будет назначить только со знанием английского языка.

Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

Кабмин одобрил законопроект о создании в Украине Высшего административного суда

Новый Высший административный суд, который предлагается создать по требованию МВФ, не следует путать с Высшим административным судом, осуществлявшим правосудие до декабря 2017 года.

Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным

Также требование по «белой» зарплате в 20 тысяч грн для бронирования не будет касаться юридических лиц – религиозных организаций.

Частный исполнитель имеет право на возмещение судебных расходов, понесенных им во время осуществления судом соответствующего судебного производства – Большая Палата Верховного Суда

Однако частный исполнитель должен обосновать наличие расходов, возникших в связи с обращением с жалобой на его действия.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео