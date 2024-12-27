ДТЭК усилил графики отключений света для Киевской области 27 декабря — новые часы

В Украине вечером 27 декабря увеличили время отключения электроэнергии по графикам.
В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киевской области.
Как анонсировалось ранее, свет должны были выключаться по полочереди одновременно и только к 17:00. Однако сейчас графики ужесточились.
Новый график выглядит следующим образом:
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