ДТЭК усилил графики отключений света для Киевской области 27 декабря — новые часы

Обновлен график отключений света в Киевской области.

В Украине вечером 27 декабря увеличили время отключения электроэнергии по графикам.

В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киевской области.

Как анонсировалось ранее, свет должны были выключаться по полочереди одновременно и только к 17:00. Однако сейчас графики ужесточились.

Новый график выглядит следующим образом:

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