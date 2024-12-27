Украина отправит 500 тонн муки в Сирию в рамках гуманитарной помощи

Украинскую пшеничную муку получит 33 250 сирийских семей.

Фото: UB.UA

Украина доставит 500 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины», организованной в сотрудничестве с World Food Programme. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В течение следующих недель пшеничную муку получит 33 250 сирийских семей, что составляет около 167 000 человек. Каждый пакет весом 15 килограммов обеспечит продовольствием семью из пяти человек в месяц.

«Украина продолжает поддерживать сирийский народ в трудное для него время и объединять усилия для помощи народам мира в преодолении продовольственного кризиса», - говорится в сообщении.

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