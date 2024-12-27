Україна відправить 500 тонн борошна до Сирії в рамках гуманітарної допомоги

Українське пшеничне борошно отримає 33 250 сирійських сімей.

Фото: UB.UA

Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії в рамках гуманітарної програми «Зерно з України», організованої у співпраці з World Food Programme. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Протягом наступних тижнів пшеничне борошно отримає 33 250 сирійських сімей, що складає близько 167 000 осіб. Кожен пакунок вагою 15 кілограмів забезпечить продовольством сім’ю з п'яти осіб на місяць.

«Україна продовжує підтримувати сирійський народ у скрутний для нього час та об’єднувати зусилля для допомоги народам світу у подоланні продовольчої кризи», – йдеться в повідомленні.

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