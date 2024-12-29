Как сервисные центры МВД будут работать на новогодние праздники – график работы

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что во время зимних праздников график работы сервисных центров не изменяется. Однако посоветовали планировать визит заранее. Гражданам для начала советуют подготовить пакет документов. С их перечнем для каждого конкретного случая можно ознакомиться на сайте.
В период действия правового режима военного положения не применяются нормы, устанавливающие праздничные и нерабочие дни. То есть официальных праздничных и нерабочих дней сейчас в Украине нет.
Сервисные центры МВД работают по следующему графику:
Прием граждан в сервисных центрах МВД осуществляется:
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