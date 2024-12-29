Як сервісні центри МВС працюватимуть на новорічні свята – графік роботи

Стало відомо, як працюватимуть сервісні центри МВС на новорічні свята.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що під час зимових свят графік роботи сервісних центрів не змінюється. Однак порадили планувати візит завчасно. Громаднам радять спершу підготувати пакет документів. З їхнім переліком для кожного конкретного випадку можна ознайомитись на сайті.

У період дії правового режиму воєнного стану не застосовуються норми, які встановлюють святкові та неробочі дні. Тобто, офіційних святкових і неробочих днів зараз в Україні немає.

Сервісні центри МВС працюють за наступним графіком:

у вівторок – п’ятницю – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;

у суботу – з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.

Прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:

за попереднім онлайн-записом;

у порядку черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі МВС.

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