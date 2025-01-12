В ВМС сообщили, дойдет ли российский мазут побережья Одесской области

Существует риск, что российский мазут из оккупированного Крыма не минует Украину, - пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

В результате аварии двух российских танкеров вблизи Керченского пролива произошла утечка мазута, который может достичь украинского побережья. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, течение, которое двигается против часовой стрелки вдоль украинского побережья, может перенести мазут на Одесщину. Кроме того, загрязнение может распространиться дальше – в Румынию или Болгарию.

"Есть сообщения с турецкого и грузинского побережья. Очень сомневаюсь, что нас обойдет эта беда", – констатировал он.

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