Когда плательщику может быть отказано в предоставлении справки об отсутствии задолженности

При наличии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате ЕСВ плательщику готовится письмо с мотивированным отказом о предоставлении справки.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками информирует, в каком случае налогоплательщику может быть отказано в предоставлении справки об отсутствии задолженности.

По сообщению Государственной налоговой службы Украины, при наличии у плательщика по данным информационно-коммуникационных систем контролирующих органов налогового долга, и/или недоимки по уплате единого взноса, и/или задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику готовится письмо (в произвольной форме) с мотивированным отказом о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка).

Письмо вручается лично плательщику (его законному или уполномоченному представителю) или направляется плательщику в порядке, установленном статьей 42 главы 1 раздела II Налогового кодекса Украины.

Отказ в предоставлении справки готовится уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения Заявления органом, в который оно было подано.

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