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Коли платнику може бути відмовлено у наданні довідки про відсутність заборгованості

07:54, 13 січня 2025
За наявності у платника податкового боргу та/або недоїмки зі сплати ЄСВ платнику готується лист із вмотивованою відмовою щодо надання довідки.
Коли платнику може бути відмовлено у наданні довідки про відсутність заборгованості
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, в якому випадку платнику може бути відмовлено у наданні довідки про відсутність заборгованості.

За повідомленням Державної податкової служби України, за наявності у платника за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка).

Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

Відмова у наданні довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

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