У ВМС повідомили, чи дістанеться російський мазут узбережжя Одещини

Існує ризик, що російський мазут з окупованого Криму не омине Україну, — речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Унаслідок аварії двох російських танкерів поблизу Керченської протоки стався витік мазуту, який може досягти українського узбережжя. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, течія, яка рухається проти годинникової стрілки вздовж українського узбережжя, може перенести мазут на Одещину. Крім того, забруднення може поширитися далі – до Румунії чи Болгарії.

"Є повідомлення з турецького та грузинського узбережжя. Дуже сумніваюся, що нас омине це лихо", – констатував він.

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