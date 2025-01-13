Практика судов
  1. В Украине

ПДД, админштрафы и налоги – украинцы накопили более 700 тысяч новых долгов

20:17, 13 января 2025
Единый реестр должников пополнился на 712 тысяч новых записей в 2024 году.
ПДД, админштрафы и налоги – украинцы накопили более 700 тысяч новых долгов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По информации платформы «Опендатабот», в течение 2024 года Единый реестр должников пополнился на 712 453 новых записей. Больше всего долгов касается штрафов за нарушение правил дорожного движения, административных правонарушений и взысканий в пользу государственного бюджета.

С начала года в реестре появилось более 360 тысяч новых долгов, и общее количество записей превысило 8,8 млн. С начала полномасштабной войны реестр пополнился почти на 2 млн задолженностей.

Наибольшая доля долгов состоит из штрафов за нарушение ПДД - 1,8 млн записей (21% от общего количества). За административные правонарушения зафиксировано еще 1,7 млн долгов, а в пользу государственного бюджета - 1,6 млн записей. Долги за коммунальные платежи составляют 727 тысяч записей или 8%.

Также отмечен рост на 24% взысканий имущества по исполнительному документу (до 15,6 тысяч) и на 17% увеличение количества конфискаций по уголовным делам (11,8 тысяч).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена требовала от Facebook удалять публикации и давила на сотрудников

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Джо Рогану раскрыл подробности своих заявлений, сделанных еще в августе 2024 года Судебному комитету Палаты представителей, о том, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена.

К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

После публичного спора о том, кто «бегает по посольствам», в Раде инициировали увольнение министра энергетики Германа Галущенко

После публичных заявлений министра энергетики Германа Галущенко о том, что отдельные депутаты «бегают по посольствам», в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об ответственности за вмешательство в работу электронных реестров – о каких изменениях в УК и УПК идет речь

Во время войны несанкционированные перехват или копирование информации, обрабатываемой в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, будут наказываться до 8 лет лишения свободы.

Кабмин изменил основания, по которым водители могут покинуть место ДТП и не уведомлять полицию

Правительство изменило условия для составления водителями европротокола и оставления места ДТП.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео