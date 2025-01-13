ПДД, админштрафы и налоги – украинцы накопили более 700 тысяч новых долгов

Единый реестр должников пополнился на 712 тысяч новых записей в 2024 году.

По информации платформы «Опендатабот», в течение 2024 года Единый реестр должников пополнился на 712 453 новых записей. Больше всего долгов касается штрафов за нарушение правил дорожного движения, административных правонарушений и взысканий в пользу государственного бюджета.

С начала года в реестре появилось более 360 тысяч новых долгов, и общее количество записей превысило 8,8 млн. С начала полномасштабной войны реестр пополнился почти на 2 млн задолженностей.

Наибольшая доля долгов состоит из штрафов за нарушение ПДД - 1,8 млн записей (21% от общего количества). За административные правонарушения зафиксировано еще 1,7 млн долгов, а в пользу государственного бюджета - 1,6 млн записей. Долги за коммунальные платежи составляют 727 тысяч записей или 8%.

Также отмечен рост на 24% взысканий имущества по исполнительному документу (до 15,6 тысяч) и на 17% увеличение количества конфискаций по уголовным делам (11,8 тысяч).

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