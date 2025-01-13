Практика судів
  1. В Україні

ПДР, адмінштрафи і податки – українці накопичили понад 700 тисяч нових боргів

20:17, 13 січня 2025
Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 тисяч нових записів у 2024 році.
ПДР, адмінштрафи і податки – українці накопичили понад 700 тисяч нових боргів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За інформацією платформи «Опендатабот», упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найбільше боргів стосується штрафів за порушення правил дорожнього руху, адміністративних правопорушень та стягнень на користь державного бюджету.

З початку року в реєстрі з'явилося понад 360 тисяч нових боргів, і загальна кількість записів перевищила 8,8 млн. Від початку повномасштабної війни реєстр поповнився майже на 2 млн заборгованостей.

Найбільша частка боргів складається з штрафів за порушення ПДР — 1,8 млн записів (21% від загальної кількості). За адміністративні правопорушення зафіксовано ще 1,7 млн боргів, а на користь державного бюджету — 1,6 млн записів. Борги за комунальні платежі складають 727 тисяч записів або 8%.

Також відзначено зростання на 24% стягнень майна за виконавчим документом (до 15,6 тисяч) і на 17% збільшення кількості конфіскацій у кримінальних справах (11,8 тисяч).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відповідальність за втручання в роботу електронних реєстрів – про які зміни до КК та КПК йдеться

Під час війни несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі публічних електронних реєстрах, буде каратися до 8 років позбавлення волі.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео