ПДР, адмінштрафи і податки – українці накопичили понад 700 тисяч нових боргів

Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 тисяч нових записів у 2024 році.

За інформацією платформи «Опендатабот», упродовж 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найбільше боргів стосується штрафів за порушення правил дорожнього руху, адміністративних правопорушень та стягнень на користь державного бюджету.

З початку року в реєстрі з'явилося понад 360 тисяч нових боргів, і загальна кількість записів перевищила 8,8 млн. Від початку повномасштабної війни реєстр поповнився майже на 2 млн заборгованостей.

Найбільша частка боргів складається з штрафів за порушення ПДР — 1,8 млн записів (21% від загальної кількості). За адміністративні правопорушення зафіксовано ще 1,7 млн боргів, а на користь державного бюджету — 1,6 млн записів. Борги за комунальні платежі складають 727 тисяч записів або 8%.

Також відзначено зростання на 24% стягнень майна за виконавчим документом (до 15,6 тисяч) і на 17% збільшення кількості конфіскацій у кримінальних справах (11,8 тисяч).

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