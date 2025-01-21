Европе нужна общая политика безопасности и обороны — Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что Европа должна сохранять единство, наращивать расходы на оборону, обеспечить энергетическую независимость и быть в состоянии обеспечить безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в европейские страны с призывом объединить усилия и укрепить сотрудничество, чтобы партнеры Европы не рассматривали его «второй или третьей» по приоритетности среди союзников. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме.

По словам Президента, Европа должна знать, как защититься и самостоятельно заботиться о себе, чтобы «мир не мог позволить себе игнорировать ее». Он подчеркнул, что фокус США должен сместиться на Европу.

«Во время войны все беспокоятся, останутся ли Соединенные Штаты с ними. Каждый союзник об этом волнуется. Но беспокоятся ли в Соединенных Штатах, что Европа может когда-нибудь их покинуть – перестать быть их союзником? Ответ – нет. Вашингтон не верит, что Европа может предложить им что-то действительно важное. Обратит ли Президент Трамп вообще внимание на Европу? Считает ли он НАТО необходимым? И будет ли он уважать институты ЕС?

Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы, и это будет мир, который не будет ни комфортен, ни выгоден всем европейцам», — отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе нужна общая политика безопасности и обороны. А страны должны тратить на безопасность «столько, сколько действительно необходимо, а не столько, сколько привыкли».

Глава государства призвал «не надеяться на добрую волю нескольких столиц», а вносить на общую оборону необходимые средства: «Если нужно 5% ВВП для покрытия, значит, нужно 5%. Не надо играть с человеческими эмоциями, что оборона должна быть компенсирована средствами медицины, пенсий или еще чего-то».

Президент добавил, что Европа должна стать самым привлекательным рынком в мире. А присутствие Европы за столом переговоров о любом мире или войне должно стать стандартом.

«Европа заслуживает быть больше, чем наблюдателем. Ее лидеры просто постятся что-то в X, когда уже заключено соглашение. В то же время Европа должна заключать условия этих соглашений», — сказал Владимир Зеленский.

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