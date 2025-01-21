Практика судов
  1. В Украине

Европе нужна общая политика безопасности и обороны — Владимир Зеленский

17:50, 21 января 2025
Президент подчеркнул, что Европа должна сохранять единство, наращивать расходы на оборону, обеспечить энергетическую независимость и быть в состоянии обеспечить безопасность.
Европе нужна общая политика безопасности и обороны — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в европейские страны с призывом объединить усилия и укрепить сотрудничество, чтобы партнеры Европы не рассматривали его «второй или третьей» по приоритетности среди союзников. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме.

По словам Президента, Европа должна знать, как защититься и самостоятельно заботиться о себе, чтобы «мир не мог позволить себе игнорировать ее». Он подчеркнул, что фокус США должен сместиться на Европу.

«Во время войны все беспокоятся, останутся ли Соединенные Штаты с ними. Каждый союзник об этом волнуется. Но беспокоятся ли в Соединенных Штатах, что Европа может когда-нибудь их покинуть – перестать быть их союзником? Ответ – нет. Вашингтон не верит, что Европа может предложить им что-то действительно важное. Обратит ли Президент Трамп вообще внимание на Европу? Считает ли он НАТО необходимым? И будет ли он уважать институты ЕС?

Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы, и это будет мир, который не будет ни комфортен, ни выгоден всем европейцам», — отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе нужна общая политика безопасности и обороны. А страны должны тратить на безопасность «столько, сколько действительно необходимо, а не столько, сколько привыкли».

Глава государства призвал «не надеяться на добрую волю нескольких столиц», а вносить на общую оборону необходимые средства: «Если нужно 5% ВВП для покрытия, значит, нужно 5%. Не надо играть с человеческими эмоциями, что оборона должна быть компенсирована средствами медицины, пенсий или еще чего-то».

Президент добавил, что Европа должна стать самым привлекательным рынком в мире. А присутствие Европы за столом переговоров о любом мире или войне должно стать стандартом.

«Европа заслуживает быть больше, чем наблюдателем. Ее лидеры просто постятся что-то в X, когда уже заключено соглашение. В то же время Европа должна заключать условия этих соглашений», — сказал Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

ЕС президент Европа Владимир Зеленский Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли свидетель в уголовном производстве отменить постановление о закрытии производства и назначить группу прокуроров? Продолжение Саги – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: прокурор-свидетель не только отменил постановление о закрытии уголовного производства, но и назначил группу прокуроров для дальнейшего расследования.

Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов

Правительство записало в Стратегии задачи по пересмотру социально ориентированного законодательства.

Дональд Трамп отменил для федеральных чиновников США дистанционную работу и вернул возможность увольнения за неэффективность

Дональд Трамп издал ряд указов о перезагрузке аппарата федеральных госслужащих.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів