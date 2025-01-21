Практика судів
  1. В Україні

Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика — Володимир Зеленський

17:50, 21 січня 2025
Президент наголосив, що Європа має зберігати єдність, нарощувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку.
Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських країн із закликом об’єднати зусилля та зміцнити співпрацю, аби партнери Європи не розглядали її «другою чи третьою» за пріоритетністю серед союзників. Про це Глава держави заявив на Всесвітньому економічному форумі.

За словами Президента, Європа має знати, як захиститися і самостійно дбати про себе, щоб «світ не міг дозволити собі ігнорувати її». Він наголосив, що фокус США має зміститися на Європу.

«У часи війни всі турбуються, чи залишаться Сполучені Штати з ними. Кожен союзник про це хвилюється. Але чи турбуються у Сполучених Штатах, що Європа може колись їх покинути – перестати бути їхнім союзником? Відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може запропонувати їм щось справді вагоме. Чи зверне Президент Трамп взагалі увагу на Європу? Чи вважає він НАТО необхідним? І чи поважатиме він інституції ЄС?

Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи, і це буде світ, який не буде ані комфортним, ані вигідним для всіх європейців», — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика. А країни мають витрачати на безпеку «стільки, скільки справді необхідно, а не лише стільки, скільки звикли».

Глава держави закликав «не сподіватися на добру волю кількох столиць», а вносити на спільну оборону необхідні кошти: «Якщо потрібно 5% ВВП для покриття — отже, потрібно 5%. Не треба гратися з людськими емоціями, що оборона має бути компенсована коштом медицини, пенсій чи ще чогось».

Президент додав, що Європа має стати найбільш привабливим ринком у світі. А присутність Європи за столом переговорів про будь-який мир чи війну має стати «стандартом».

«Європа заслуговує бути більше ніж спостерігачем. Її лідери просто постять щось в X, коли вже укладено угоду. Натомість Європа має укладати умови цих угод», — сказав Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС президент Європа Володимир Зеленський Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.

Дональд Трамп скасував для федеральних чиновників США дистанційну роботу і повернув можливість звільнення за неефективність

Дональд Трамп видав низку указів про перезавантаження апарату федеральних держслужбовців.

Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів