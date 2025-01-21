Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика — Володимир Зеленський

Президент наголосив, що Європа має зберігати єдність, нарощувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських країн із закликом об’єднати зусилля та зміцнити співпрацю, аби партнери Європи не розглядали її «другою чи третьою» за пріоритетністю серед союзників. Про це Глава держави заявив на Всесвітньому економічному форумі.

За словами Президента, Європа має знати, як захиститися і самостійно дбати про себе, щоб «світ не міг дозволити собі ігнорувати її». Він наголосив, що фокус США має зміститися на Європу.

«У часи війни всі турбуються, чи залишаться Сполучені Штати з ними. Кожен союзник про це хвилюється. Але чи турбуються у Сполучених Штатах, що Європа може колись їх покинути – перестати бути їхнім союзником? Відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може запропонувати їм щось справді вагоме. Чи зверне Президент Трамп взагалі увагу на Європу? Чи вважає він НАТО необхідним? І чи поважатиме він інституції ЄС?

Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи, і це буде світ, який не буде ані комфортним, ані вигідним для всіх європейців», — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика. А країни мають витрачати на безпеку «стільки, скільки справді необхідно, а не лише стільки, скільки звикли».

Глава держави закликав «не сподіватися на добру волю кількох столиць», а вносити на спільну оборону необхідні кошти: «Якщо потрібно 5% ВВП для покриття — отже, потрібно 5%. Не треба гратися з людськими емоціями, що оборона має бути компенсована коштом медицини, пенсій чи ще чогось».

Президент додав, що Європа має стати найбільш привабливим ринком у світі. А присутність Європи за столом переговорів про будь-який мир чи війну має стати «стандартом».

«Європа заслуговує бути більше ніж спостерігачем. Її лідери просто постять щось в X, коли вже укладено угоду. Натомість Європа має укладати умови цих угод», — сказав Володимир Зеленський.

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