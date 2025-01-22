У чиновника Западного межрегионального управления Минюста выявили необоснованных активов на 2 млн грн

В НАЗК сообщили, что чиновник в 2021 году получил 2 млн грн, за которые в дальнейшем приобрел автомобиль Toyota Rav4.

Фото: tsn.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что выявило признаки приобретения необоснованных активов на 2 млн грн у руководителя отдела по нотариату в Закарпатской области Управления нотариата Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

В НАПК не называют фамилию, но по данным СМИ, речь идет о Юрии Савчуке.

«Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по этим материалам заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства», - заявили в Национальном агентстве.

В ведомстве добавляют, что должностное лицо в 2021 году получил 2 млн грн, за которые в дальнейшем приобрел автомобиль «Toyota Rav4», 2023 года выпуска. НАПК проанализировало доходы и расходы семьи чиновника и его родственников, и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

По заявлению прокурора САП суд наложил арест на эти активы.

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