У посадовця Західного міжрегіонального управління Мін’юсту виявили необґрунтованих активів на 2 млн грн

У НАЗК повідомили, що посадовець у 2021 році набув 2 млн грн, за які надалі придбав автомобіль Toyota Rav4.

Фото: tsn.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 2 млн грн у керівника відділу з питань нотаріату у Закарпатській області Управління нотаріату Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

У НАЗК не називають прізвище, але за даними ЗМІ, мова йде про Юрія Савчука.

«Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за цими матеріалами заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави», - заявили у Національному агентстві.

У відомстві додають, що посадовець у 2021 році набув 2 млн грн, за які надалі придбав автомобіль «Toyota Rav4», 2023 року випуску. НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця та його родичів, і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Наразі за заявою прокурора САП суд наклав арешт на ці активи.

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