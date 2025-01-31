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Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии — обзор выплат по регионам

21:01, 31 января 2025
Рейтинг пенсий в Украине: какие области лидеры, а кто отстает.
Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии — обзор выплат по регионам
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Стало известно, какие пенсии получают граждане в разных регионах Украины. Соответствующую статистику обнародовала платформа Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

В частности, средняя пенсия в Украине в конце 2024 года составила 5789 грн.

Однако это повышение вполне съела инфляция, которая по официальным данным Нацбанка составила 12% в прошлом году. В настоящее время в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров. 26% из них получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

Самые высокие выплаты у пенсионеров в Киеве - 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране.

Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.

В двух регионах Украины в конце 2024 г. наблюдалось существенное снижение пенсий.

В частности, в Ровенской области средняя пенсия упала на 24% по сравнению с концом 2023 года (до 5 159,85 грн), а в Житомирской — на 10%.

26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3000 грн. Средний размер такой пенсии – 2 759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию свыше 10 000 грн, в среднем – 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: на 51,5 тыс. лиц.

Около 27% пенсионеров продолжают работать и в настоящее время в среднем получают 6 302,76 грн пенсии.

Всего в Украине насчитывается 10,34 млн. пенсионеров. на 497,5 тыс. пенсионеров меньше стало за три года полномасштабной войны — примерно так же, как через два года пандемии коронавируса.

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