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Де в Україні найбільші та найменші пенсії — огляд виплат по регіонах

21:01, 31 січня 2025
Рейтинг пенсій в Україні: які області лідери, а хто пасе задніх.
Де в Україні найбільші та найменші пенсії — огляд виплат по регіонах
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Стало відомо, які пенсії отримують громадяни в різних регіонах України. Відповідну статистику оприлюднила платформа Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Зокрема, середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року склала 5 789 грн.

Однак це підвищення цілком «з’їла» інфляція, яка за офіційними даними Нацбанку склала 12% торік. Наразі в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. 26% з них отримують пенсію менш як 3 тисяч гривень.

Найвищі виплати у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні.

Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

У двох регіонах України наприкінці 2024 року спостерігалося суттєве зниження пенсій.

Зокрема, у Рівненській області середня пенсія впала на 24% у порівнянні до кінця 2023 року (до 5 159,85 грн), а в Житомирській — на 10%.

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

Загалом в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. На 497,5 тис. пенсіонерів менше стало за три роки повномасштабної війни — приблизно так само, як за два роки пандемії коронавірусу.

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