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Нотариус не является субъектом процедуры публичных закупок – Нотариальная палата

12:48, 3 февраля 2025
Минюст указал, что нотариальное действие не является услугой, а является делегированным государством полномочием.
Нотариус не является субъектом процедуры публичных закупок – Нотариальная палата
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Министерство юстиции рассмотрело письмо Нотариальной палаты и разъяснило нюансы соотношения нотариальной деятельности и процедуры публичных закупок.

Как указывают в НПУ, в связи с многочисленными обращениями к нотариусам госорганов и предприятий по вопросам «публичной закупки нотариальных услуг» НПУ проанализировала законодательство и подготовила Правовое заключение, которое направили в Минюст и КМУ.

Следовательно, в своем ответе Минюст указал, что нотариальное действие не является услугой, а является делегированным государством полномочием. Нотариальное действие не может являться предметом договора о закупке, поскольку нотариус до момента правовой оценки поданных документов не может предоставить гарантию его совершения.

Участие нотариуса в процедуре публичной закупки, включая предоставление предложения о цене «услуги», противоречит Правилам профессиональной этики нотариусов Украины.

Размер платы за совершение нотариального действия зависит от ряда конкретных обстоятельств и определяется после установления и анализа полного перечня необходимых документов и действий.

«Нотариус не является субъектом процедуры публичных закупок, участие нотариуса в процедурах публичных закупок содержит предпосылки к нарушению законодательства», - указали в Нотариальной палате.

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Кабинет Министров Украины минюст нотариус

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