Нотаріус не є суб'єктом процедури публічних закупівель – Нотаріальна палата

Мін’юст вказав, що нотаріальна дія не є послугою, а є делегованим державою повноваженням.

Міністерство юстиції розглянуло лист Нотаріальної палати та роз’яснило нюанси співвідношення нотаріальної діяльності та процедури публічних закупівель.

Як вказують у НПУ, в зв’язку з численними зверненнями до нотаріусів держорганів та підприємств з питань «публічної закупівлі нотаріальних послуг» НПУ проаналізувала законодавство та підготувала Правовий висновок, який скерували до Мін’юсту та КМУ.

Відтак, у своїй відповіді Мін’юст вказав, що нотаріальна дія не є послугою, а є делегованим державою повноваженням. Нотаріальна дія не може бути предметом договору про закупівлю, оскільки нотаріус до моменту правової оцінки поданих документів не може надати гарантію її вчинення.

Участь нотаріуса у процедурі публічної закупівлі, у тому числі надання пропозиції про ціну «послуги», суперечить Правилам професійної етики нотаріусів України.

Розмір плати за вчинення нотаріальної дії залежить від низки конкретних обставин та визначається після встановлення й аналізу повного переліку необхідних документів та дій.

«Нотаріус не є суб’єктом процедури публічних закупівель, участь нотаріуса у процедурах публічних закупівель містить передумови до порушення законодавства», - вказали у Нотаріальній палаті.

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