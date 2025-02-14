В Дії можно сгенерировать Сертификат неженатых

Дія представила виртуальный Сертификат или Сертификат неженатой для тех, кто ищет любовь.

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К празднику всех влюбленных приложение «Дія» запускает новый документ - Сертификат холостого или неженатой, который подтверждает ваш свободный статус. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Этот сертификат, который получается из реестра ГРАГС, можно адаптировать под себя, загрузив фото, выбирая дизайн и указав интересы. Теперь пользователи могут обмениваться QR-кодами в «Дії» и даже делиться своей «влюбленной картинкой» в соцсетях.

Хотя Сертификат не имеет юридической силы, он символизирует, что ваше сердце и безымянный палец свободны, и вы открыты к взаимным чувствам. Если же вы вскоре получите предложение руки и сердца, этот сертификат изменится на «Сертификат помолвленного».

Разработанный Министерством цифровой трансформации совместно с Минюстом и ГП «НАИС», этот сервис добавляет романтики и удобства к поиску любви в цифровую эру.

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