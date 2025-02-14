Практика судів
  1. В Україні

У Дії можна згенерувати Сертифікат неодружених

18:12, 14 лютого 2025
Дія презентувала віртуальний Сертифікат або неодруженої для тих, хто шукає кохання.
У Дії можна згенерувати Сертифікат неодружених
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До свята всіх закоханих застосунок «Дія» запускає новий документ — Сертифікат неодруженого або неодруженої, який підтверджує ваш вільний статус. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Цей сертифікат, який отримується з реєстру ДРАЦС, можна адаптувати під себе, завантаживши фото, вибираючи дизайн та вказавши інтереси. Тепер користувачі можуть обмінюватися QR-кодами у «Дії» та навіть ділитися своєю «закоханою картинкою» в соцмережах.

Хоча Сертифікат не має юридичної сили, він символізує, що ваше серце і безіменний палець вільні, і ви відкриті до взаємних почуттів. Якщо ж ви незабаром отримаєте пропозицію руки і серця, цей сертифікат зміниться на «Сертифікат зарученого».

Розроблений Міністерством цифрової трансформації спільно з Мін'юстом та ДП «НАІС», цей сервіс додає романтики та зручності до пошуку кохання у цифрову еру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС

Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва