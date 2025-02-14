У Дії можна згенерувати Сертифікат неодружених

Дія презентувала віртуальний Сертифікат або неодруженої для тих, хто шукає кохання.

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До свята всіх закоханих застосунок «Дія» запускає новий документ — Сертифікат неодруженого або неодруженої, який підтверджує ваш вільний статус. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Цей сертифікат, який отримується з реєстру ДРАЦС, можна адаптувати під себе, завантаживши фото, вибираючи дизайн та вказавши інтереси. Тепер користувачі можуть обмінюватися QR-кодами у «Дії» та навіть ділитися своєю «закоханою картинкою» в соцмережах.

Хоча Сертифікат не має юридичної сили, він символізує, що ваше серце і безіменний палець вільні, і ви відкриті до взаємних почуттів. Якщо ж ви незабаром отримаєте пропозицію руки і серця, цей сертифікат зміниться на «Сертифікат зарученого».

Розроблений Міністерством цифрової трансформації спільно з Мін'юстом та ДП «НАІС», цей сервіс додає романтики та зручності до пошуку кохання у цифрову еру.

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