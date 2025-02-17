СБУ задержала бывшую преподавательницу училища, которая помогала депортировать украинских детей в РФ

Фигурантка - бывшая преподавательница Херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с врагом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины задержала в Киеве женщину, которая помогала России вывозить украинских детей на временно оккупированные территории и в РФ. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница Херсонского профессионального училища, во время оккупации города пошедшая на сотрудничество с врагом. Она получила должность «замдиректора» в незаконной администрации и помогла депортировать шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

«Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсона. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова.

Весь маршрут украинских детей к месту назначения сопровождали представители оккупационной администрации РФ, которые оказывали постоянное психологическое давление», — указали в СБУ.

Как отмечают в СБУ, в Крыму детей содержали в лагере, где им навязывали пророссийскую пропаганду и готовили к вступлению в оккупационные группировки России.

После освобождения Херсона женщина переехала в Киев в надежде избежать ответственности. Здесь ее и задержали.

Сотрудники СБУ установили местонахождение оккупационной экспозиции, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Также заочное подозрение в военном преступлении доложено бывшему оккупационному «директору» херсонского профучилища и его подчиненному «воспитателю», которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины.