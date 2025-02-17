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СБУ затримала колишню викладачку училища, яка допомагала депортувати українських дітей до РФ

17:27, 17 лютого 2025
Фігуранткою є колишня викладачка Херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з ворогом.
СБУ затримала колишню викладачку училища, яка допомагала депортувати українських дітей до РФ
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Служба безпеки України затримала у Києві жінку, яка допомагала рф вивозити українських дітей на тимчасово окуповані території та до РФ. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка Херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Вона отримала посаду «заступниці директора» в незаконній адміністрації та допомогла депортувати шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

«Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова.

Увесь маршрут українських дітей до місця призначення «супроводжували» представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск», — вказали в СБУ.

Як зазначають в СБУ, в Криму дітей утримували в таборі, де їм нав’язували проросійську пропаганду та готували до вступу в окупаційні угруповання рф.

Після звільнення Херсона жінка переїхала до Києва, сподіваючись уникнути відповідальності. Тут її і затримали.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному «директору» херсонського профучилища та його підлеглому «вихователю», які переховуються на тимчасово окупованій частині території України.

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СБУ діти депортація

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