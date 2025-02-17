Сотрудников Николаевского ТЦК разоблачили на взятке за «отпуск» мобилизованных

ГБР разоблачило схему вымогательства средств от родственников мобилизованных в Николаевском ТЦК.

Фото: ГБР

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Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему вымогательства средств от родственников мобилизованных лиц в Николаевском центре комплектования. Об этом сообщает ГБР.

13 февраля 2025 года правоохранители задержали сотрудника Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) и его сообщника во время получения 4,5 тысячи долларов США от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Злоумышленники требовали деньги у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали родные, к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал за деньги «решить вопрос». За 4,5 тысячи долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой.

Сотруднику ТЦК и его сообщнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, возможно причастных к сделке.

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