Співробітників Миколаївського ТЦК викрили на хабарі за «відпустку» мобілізованих

ДБР викрило схему вимагання коштів від родичів мобілізованих у Миколаївському ТЦК.

Фото: ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему вимагання коштів від родичів мобілізованих осіб у Миколаївському центрі комплектування. Про це повідомляє ДБР.

13 лютого 2025 року правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) та його спільника під час отримання 4,5 тисячі доларів США від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав Збройних Сил України.

Зловмисники вимагали гроші у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали рідні, до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші «вирішити питання». За 4,5 тисячі доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов'язаного додому.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, можливо причетних до оборудки.

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