Нужно ли ФЛП указывать в декларации об имущественном состоянии другие доходы, полученные как физлицо — разъяснение налоговой

ФЛП на общей системе должен подавать годовую декларацию, в которой указываются доходы от предпринимательской деятельности, а также другие доходы из украинских и иностранных источников, а также информация об имуществе.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, отмечать ли ФЛП в декларации об имущественном состоянии другие доходы, полученные как физлицо.

Указывается, что физические лица – предприниматели представляют в контролирующий орган налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные НКУ для годового отчетного налогового периода, в которой также указываются авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц.

Физические лица – предприниматели, зарегистрированные в течение года в установленном законом порядке, либо переходят на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, либо перешли из упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, представляют налоговую декларацию по результатам отчетного года, в котором начата такая деятельность или состоялся переход на (переход из) упрощенности.

Налоговые декларации представляются за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году для самозанятых лиц – до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 НКУ).

Физические лица – предприниматели в налоговой декларации наряду с доходами от предпринимательской деятельности должны указывать другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы, а также сведения о суммах единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, начисленного на доходы от предпринимательской деятельности в размере, определенном в соответствии с Законом Украины 4 на общеобязательное государственное социальное страхование с изменениями и дополнениями.

Форма налоговой декларации и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах утверждена приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 №859 с изменениями и дополнениями.

Согласно п. 8 разд. III Инструкции в разд. VIII «Сведения о собственном недвижимом (движимом) имуществе и/или имуществе, предоставляемом в аренду (субаренду)» налоговой декларации:

1) указываются сведения о недвижимое (движимое) имущество, которое находится в собственности налогоплательщика по состоянию на конец отчетного (налогового) года как на территории Украины, так и за ее пределами, в соответствии с категорией объекта недвижимого имущества.

Каждой категории объектов имущества назначается отдельный номер: 1 – земельные участки (кроме участков сельскохозяйственных угодий); 2 – жилые дома; 3 – квартиры; 4 – садовые (дачные) дома; 5 – гаражи; 6 – водоемы; 7 – автомобили легковые; 8 – автомобили грузовые (специальные); 9 – водные транспортные средства; 10 – воздушные суда; 11 – мотоциклы (мопеды); 12 – земельные участки, отнесенные к сельскохозяйственным угодьям; 13 – другое недвижимое (движимое) имущество;

2) каждый объект имущества отражается налогоплательщиком отдельно с указанием в графе:

1 – кода строки;

2 – номера категории объектов;

3 – местонахождение объекта недвижимого имущества (страна, адрес) или марки (модели) движимого имущества;

4 – года обретения права собственности/года выпуска (для движимого имущества);

5 – общей площади недвижимого имущества (значение указывается в квадратных метрах);

6 – значение собственной доли в общей площади недвижимого имущества;

7 – отметки о предоставлении имущества в лизинг, аренде (субаренде, эмфитевзисе), жилом найме (поднайме) (указывается отметкой «х»).

Таким образом, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения должно подавать по результатам календарного года налоговую декларацию, в которой наряду с доходами от предпринимательской деятельности должны указываться другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы, в том числе сведения о недвижимом и движимом имуществе.

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