Пенсия по возрасту – какой стаж нужен мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет

Для назначения пенсии после достижения 60-летнего возраста в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

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В 2025 году украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет только при условии, что у них не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается в 63 года. А за стаж от 15 до 21 года - в 65 лет.

Ситуация с пенсионным возрастом для мужчин остается неизменной: по-прежнему они могут выходить на заслуженный отдых с 60 лет. Однако требования к продолжительности страхового стажа возрастают. Если в 2011 году для этого потребовалось всего 15 лет стажа, то с 2017 года правительство решило уравнять требования для мужчин и женщин, повысив минимальный стаж до 25 лет и постепенно доводя его до 35 лет.

Согласно графику, к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь:

в 2026 году - не менее 33 лет стажа;

в 2027 – уже 34 года;

в 2028 – 35 лет.

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