Предприниматели прифронтовых регионов смогут получить гранты до 500 тысяч гривен

Правительство расширяет поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах по программе «Собственное Дело».

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Кабинет министров 4 апреля принял решение об увеличении максимального размера гранта по программе «Власна Справа» до 500 тысяч гривен для предпринимателей, которые ведут или планируют начать деятельность в этих областях. Об этом сообщает Министерство экономики.

Эту возможность получат предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей. Ранее увеличенный размер грантов был введен для бизнеса Харьковщины.

С этого времени предприниматели из 8 приграничных и прифронтовых регионов смогут воспользоваться расширенными условиями поддержки.

«Бизнес в приграничных и прифронтовых с агрессором регионах работает в чрезвычайно сложных условиях и нуждается в усиленной поддержке государства. Весной прошлого года мы увеличили размер микрогранта для бизнеса Харьковской области, и это дало мощный результат. Если во втором полугодии 2023 года область была только во второй десятке по количеству грантов и созданных рабочих мест, то во втором полугодии 2024 года эти показатели увеличились почти в два раза: предприниматели Харьковщины получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволит создать 706 новых рабочих мест. Сегодня мы масштабируем этот опыт на все прифронтовые регионы», — отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Для получения гранта предприниматели должны создать 1-2 рабочих места в зависимости от суммы гранта. Грантовые средства можно использовать на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещений. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса.

Кроме того, решением правительства расширен перечень винодельческой продукции, на производство и реализацию которой могут предоставляться гранты, а также уточнены категории получателей грантов для ветеранов и членов их семей.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещений. Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Как известно, по грантовой программе «Власна Справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта свыше 75 тыс. грн обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФОП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

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