Підприємці прифронтових регіонів зможуть отримати гранти до 500 тисяч гривень

Уряд розширює підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах за програмою «Власна Справа».

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Кабінет міністрів 4 квітня ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою «Власна Справа» до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Цю можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини.

Відтепер підприємці з 8 прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.

«Бізнес у прифронтових та прикордонних з агресором регіонах працює в надзвичайно складних умовах та потребує посиленої підтримки держави. Весною минулого року ми збільшили розмір мікрогранту для бізнесу Харківської області, і це дало потужний результат. Якщо у другому півріччі 2023 року область була лише у другій десятці за кількістю грантів та створених робочих місць, то у другому півріччі 2024 року ці показники збільшились майже вдвічі: підприємці Харківщини отримали 402 гранти на 173 млн грн, що дозволить створити 706 нових робочих місць. Сьогодні ми масштабуємо цей досвід на всі прифронтові регіони», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Для отримання гранту підприємці повинні створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

Окрім цього, рішенням Уряду розширено перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнено категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Як відомо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

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