В каких случаях во время войны штрафов и пени при налоговых проверках не будет — разъяснение

Налоговая объяснила особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения.

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Налоговая служба в Киеве объясняет, в каких случаях во время войны штрафов и пеней при налоговых проверках не будет.

Отмечается, что согласно пп. 69.37 п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, временно, на период с 01.08.2023 и до прекращения или отмены военного положения, в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения налогового уведомления-решения, суммы налоговых обязательств возобновлены или начаты с 01.08.2023 и завершены до дня прекращения или отмены военного положения штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, считаются отмененными, а пеня не начисляется.

Сумма денежного обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении (далее - НУР), считается несогласованной до момента полной уплаты налогового обязательства, определенного в таком НУР, но не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения налогоплательщиком такого НУР.

При этом сумма налогового обязательства, уплаченного в этом порядке, не подлежит обжалованию.

Аналогичные нормы касаются единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование согласно пункту 9-24 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное».

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