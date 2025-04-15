Правительство запускает систему контроля качества в оборонных закупках по стандартам НАТО

Правительство усиливает контроль за оружием и техникой для ВСУ.

Фото: АрмияInform

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Кабинет Министров Украины согласовал постановление, которое предусматривает введение государственного гарантирования качества (ГГЯ) товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это приближает украинскую систему закупок к стандартам стран НАТО.

Как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет об утверждении Порядка проведения работ по государственному гарантированию качества. Документ определяет, как именно должны организовываться и проводиться проверки качества продукции, закупаемой для нужд безопасности и обороны.

Система будет охватывать:

украинских производителей, которые поставляют армии оружие, технику, снаряжение и другие товары;

иностранные компании из стран-членов НАТО или государств-партнеров, с которыми заключены внешнеэкономические контракты.

Контроль качества будет включать все этапы: от планирования закупок и проверки подрядчиков до инспекций производственных процессов и контроля финансирования работ.

Цель нововведения - гарантировать, что продукция для Вооруженных сил будет соответствовать необходимым стандартам и не повторятся ситуации с некачественным или опасным вооружением, которые уже случались. Теперь за это должна отвечать четко прописанная система государственного контроля.

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