Правительство запускает систему контроля качества в оборонных закупках по стандартам НАТО

Кабинет Министров Украины согласовал постановление, которое предусматривает введение государственного гарантирования качества (ГГЯ) товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это приближает украинскую систему закупок к стандартам стран НАТО.
Как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет об утверждении Порядка проведения работ по государственному гарантированию качества. Документ определяет, как именно должны организовываться и проводиться проверки качества продукции, закупаемой для нужд безопасности и обороны.
Система будет охватывать:
Контроль качества будет включать все этапы: от планирования закупок и проверки подрядчиков до инспекций производственных процессов и контроля финансирования работ.
Цель нововведения - гарантировать, что продукция для Вооруженных сил будет соответствовать необходимым стандартам и не повторятся ситуации с некачественным или опасным вооружением, которые уже случались. Теперь за это должна отвечать четко прописанная система государственного контроля.
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