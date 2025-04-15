Практика судов
  1. В Украине

Правительство запускает систему контроля качества в оборонных закупках по стандартам НАТО

14:12, 15 апреля 2025
Правительство усиливает контроль за оружием и техникой для ВСУ.
Правительство запускает систему контроля качества в оборонных закупках по стандартам НАТО
Фото: АрмияInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины согласовал постановление, которое предусматривает введение государственного гарантирования качества (ГГЯ) товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это приближает украинскую систему закупок к стандартам стран НАТО.

Как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет об утверждении Порядка проведения работ по государственному гарантированию качества. Документ определяет, как именно должны организовываться и проводиться проверки качества продукции, закупаемой для нужд безопасности и обороны.

Система будет охватывать:

  • украинских производителей, которые поставляют армии оружие, технику, снаряжение и другие товары;
  • иностранные компании из стран-членов НАТО или государств-партнеров, с которыми заключены внешнеэкономические контракты.

Контроль качества будет включать все этапы: от планирования закупок и проверки подрядчиков до инспекций производственных процессов и контроля финансирования работ.

Цель нововведения - гарантировать, что продукция для Вооруженных сил будет соответствовать необходимым стандартам и не повторятся ситуации с некачественным или опасным вооружением, которые уже случались. Теперь за это должна отвечать четко прописанная система государственного контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ НАТО правительство оборона

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС

Принят закон о гармонизации национального законодательства с правом ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Верховная Рада поддержала законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

Парламент принял за основу изменения о выплате пенсий работающим прокурорам.

Верховная Рада одобрила законопроект о введении «правила Болар» в украинское законодательство

«Правило Болар» действует в странах ЕС и позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков — аналогов оригинальных лекарств — до истечения срока действия патента оригинального препарата.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео