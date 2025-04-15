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Уряд запускає систему контролю якості в оборонних закупівлях за стандартами НАТО

14:12, 15 квітня 2025
Уряд посилює контроль за зброєю та технікою для ЗСУ.
Уряд запускає систему контролю якості в оборонних закупівлях за стандартами НАТО
Фото: АрміяInform
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Кабінет Міністрів України погодив постанову, яка передбачає запровадження державного гарантування якості (ДГЯ) товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це наближає українську систему закупівель до стандартів країн НАТО.

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про затвердження Порядку проведення робіт із державного гарантування якості. Документ визначає, як саме мають організовуватися й проводитися перевірки якості продукції, що закуповується для потреб безпеки та оборони.

Система охоплюватиме:

  • українських виробників, які постачають армії зброю, техніку, спорядження та інші товари;
  • іноземні компанії з країн-членів НАТО або держав-партнерів, з якими укладено зовнішньоекономічні контракти.

Контроль якості включатиме всі етапи: від планування закупівель і перевірки підрядників до інспекцій виробничих процесів та контролю фінансування робіт.

Мета нововведення — гарантувати, що продукція для Збройних сил відповідатиме необхідним стандартам і не повторяться ситуації з неякісним або небезпечним озброєнням, які вже траплялися. Тепер за це має відповідати чітко прописана система державного контролю.

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ЗСУ НАТО уряд оборона

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