Украинцам объяснили, нужно ли менять отчество ребенка, если отец изменил имя

Заявление о внесении изменений имени отца и отчества малолетнего ребенка в актовую запись о рождении ребенка можно подать, лично обратившись в любой ЗАГС, независимо от зарегистрированного места жительства заявителя.

Фото: Freepik

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Министерство юстиции Украины объяснило, нужно ли менять отчество ребенка, если отец изменил имя.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится органом государственной регистрации актов гражданского состояния с одновременным установлением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

Со временем отец ребенка может принять решение о смене своего имени. Тогда возникает вопрос: нужно ли менять отчество в свидетельстве о рождении его ребенка?

Смена отчества ребенка при изменении имени отца не является обязательной процедурой. Она рекомендована, поскольку позволяет одним документом — свидетельством о рождении ребенка — подтвердить факт родственных отношений. Однако если такие изменения не внести в актовую запись о рождении ребенка, все ранее выданные ему документы останутся действительными, а факт родственных отношений будет подтверждаться дополнительным документом — свидетельством о смене имени отца.

При подаче заявления о смене имени (то есть был Сергей, стал Владимир) работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — ЗАГС) разъясняет заявителю, что при наличии у него малолетних детей в их актовые записи о рождении могут быть внесены соответствующие изменения, в частности изменение его имени как отца ребенка и отчества ребенка.

Для этого, после государственной регистрации смены имени, необходимо подать в ЗАГС заявление родителей о смене отчества ребенка и по результатам его рассмотрения получить новое свидетельство о рождении ребенка с обновленными данными.

Куда необходимо обратиться, чтобы изменить отчество?

Во время действия военного положения в Украине заявление о смене имени, а также заявление о смене имени отца и отчества малолетнего ребенка в актовой записи о рождении можно подать, лично обратившись в любой ЗАГС, независимо от зарегистрированного места жительства заявителя.

Для подачи заявления предъявляется паспорт гражданина Украины.

Реализация права на смену отчества зависит от возраста ребенка.

У ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, можно изменить отчество при условии, что отец этого ребенка изменил собственное имя. Для этого необходимо подать в ЗАГС совместное заявление обоих родителей ребенка (или только отца — в случае, если мать умерла, признана безвестно отсутствующей, объявлена умершей, признана ограниченно дееспособной, недееспособной) о смене отчества ребенка. К заявлению прилагается свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей). После внесения изменений в актовую запись о рождении малолетнего ребенка заявителю будет повторно выдано свидетельство о рождении с обновленными данными. Ранее выданные свидетельства о рождении малолетних детей заявителя изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

Ребенок в возрасте от 14 до 16 лет может самостоятельно подать заявление о смене отчества, но только при наличии письменного согласия обоих родителей (или одного из родителей — в случае смерти второго родителя, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания ограниченно дееспособным, недееспособным, лишения родительских прав в отношении этого ребенка, а также если сведения о родителе исключены из актовой записи о рождении ребенка или если сведения о мужчине как об отце ребенка внесены в актовую запись о рождении по заявлению матери). При этом смена имени отцом необязательна.

Заявление о согласии родителей (одного из родителей) или опекуна на смену фамилии и/или собственного имени, и/или отчества малолетнего ребенка может быть подано ими лично, а в случае невозможности подачи одним из родителей по уважительной причине — заявление с нотариально удостоверенной подлинностью подписи может быть подано другим родителем.

Ребенок, достигший 16-летнего возраста, может самостоятельно подать заявление о смене отчества. Согласие родителей на такую смену, а также смена имени отцом не требуются.

В последних двух случаях в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния лично заявителем подается заявление о смене имени, к которому прилагаются:

а) свидетельство о рождении заявителя;

б) свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);

в) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

г) свидетельства о рождении детей (если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

ґ) свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее менялось;

д) фотография заявителя;

е) квитанция об уплате государственной пошлины.

После государственной регистрации смены имени заявителю выдается свидетельство о смене имени, которое является основанием для обязательного обращения в течение одного месяца в территориальные подразделения Государственной миграционной службы для обмена паспорта.

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