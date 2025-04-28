В РФ заявили, что ждут от Украины сигнала о возобновлении прямых переговоров

Усилия Соединенных Штатов Америки, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине, продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
«Усилия США по выведению процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Москва неоднократно заявляла о своей готовности к мирному процессу», — заверил он.
«Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий», — добавил Песков.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявляв, что россияне много говорят о своей якобы готовности пойти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальному перемирию не фиксируется.
Також Зеленский напомнил, что РФ продолжает игнорировать предложение США о полном прекращении огня.
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