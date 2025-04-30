30 апреля — последний день подачи деклараций о доходах

Подать декларацию о доходах можно несколькими способами.

Фото: pon.org.ua

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что 30 апреля — последний день, когда граждане и самозанятые лица, которые в прошлом году получали доходы, с которых не были уплачены налоги, могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом информирует пресс-служба ГНС.

Подать декларацию можно несколькими способами:

лично или через уполномоченное лицо;

в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». Для этого нужно лишь иметь квалифицированную электронную подпись (так называемый электронный ключ) и доступ к сети Интернет.

Также декларацию можно было подать по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения, но это нужно было сделать не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи.

Налоговая отметила, что удобнее всего подавать декларацию в электронной форме:

через электронный кабинет налогоплательщика — видеоинструкция:

через мобильное приложение «Моя налоговая» — инструкция.

Для получения налоговой скидки подавать декларацию можно до 31 декабря 2025 года.

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