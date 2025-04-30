30 апреля — последний день подачи деклараций о доходах

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что 30 апреля — последний день, когда граждане и самозанятые лица, которые в прошлом году получали доходы, с которых не были уплачены налоги, могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом информирует пресс-служба ГНС.
Подать декларацию можно несколькими способами:
Также декларацию можно было подать по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения, но это нужно было сделать не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи.
Налоговая отметила, что удобнее всего подавать декларацию в электронной форме:
Для получения налоговой скидки подавать декларацию можно до 31 декабря 2025 года.
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