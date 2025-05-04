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Зеленский после ночных обстрелов: если прекращение огня, то не в праздники россиян, а на каждый день

12:16, 4 мая 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия просит тишины на 9 мая, но продолжает обстреливать Украину ежедневно.
Зеленский после ночных обстрелов: если прекращение огня, то не в праздники россиян, а на каждый день
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы России и заявил, что Украине нужно реальное прекращение огня, и она готова к нему. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства напомнил, что в ночь на 4 мая спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам, а в Черкассах горело общежитие.

Президент сообщил, что большинство из 165 беспилотников, которыми ударила РФ в воскресенье, — иранские «Шахеды». Ими атаковали Харьковскую, Николаевскую и Киевскую области.

«Россияне просят тишины на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но как минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина — то каждый день, если прекращение огня — то не на их праздники, а на каждый день. Благодарю всех наших партнеров, кто продолжает помогать Украине и оказывает давление на Россию», — заявил он.

Напомним, в Киеве в результате атаки БпЛА пострадал ТРЦ Dream Berry.

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война Владимир Зеленский

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