Зеленський після нічних обстрілів: якщо припинення вогню, то не на свята росіян, а на кожен день

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія просить тишу на 9 травня, але продовжує обстрілювати Україну кожного дня.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні обстріли Росії та заявив, що Україні потрібне реальне припинення вогню і вона готова до цього. Про це він заяви на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Глава держави нагадав, що у ніч на 4 травня рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах, а у Черкасах горів гуртожиток.

Президент повідомив, що більшість зі 165 безпілотників, якими вдарила РФ у неділю, – іранські «Шахеди». Вони ними атакували по Харківщині, Миколаївщині, Київщині.

«Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію», - заявив він.

Нагадаємо, у Києві через атаку БпЛА постраждав ТРЦ Dream Berry.

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